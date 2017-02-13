المشهد اليمني الأول| فيديوهات

تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية بعد مواجهات مع مرتزقة ومنافقي العدوان من تطهير عدد من المواقع والتباب المجاورة لجبال يام في مديرية #نهم وتكبيدهم خسائر فادحة في الارواح ويواصل الجيش واللجان الشعبية تنفيذ عمليات تمشيط للمنطقة.

عملية عسكرية نوعية نفذها الجيش واللجان الشعبية في عدد من المناطق التي كان يتمركز فيها المرتزقة بالقرب من جبال يام في مديرية بمديرية نهم.

هدفت العملية العسكرية إلى دحر المرتزقة من عدد من المناطق التي كانوا يتمركزون فيها ويقومون بتنظيم زحوفات باتجاه مواقع الجيش واللجان في جبال يام.

تظهر مشاهد وزعها الإعلام الحربي اليمني جزء من المعارك التي خاضها الجيش واللجان الشعبية والاشتباكات الحية مع المرتزقة وتمكن الجيش واللجان بعد وقت قصير من المواجهات في حسم المعركة وطرد المرتزقة من هذه المناطق.

مرتزقة العدوان وبعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم انسحبوا من اكثر من المناطق التي كانوا يتمركزون فيها بينما استكمل الجيش واللجان الشعبية تمشيط مواقع المرتزقة وسط انهيارات في صفوفهم.

وتظهر مشاهد الإعلام الحربي لحظات انسحاب المرتزقة وفرارهم تحت ضغط نيران الجيش واللجان الشعبية.

عشرات المحاولات قام بها المرتزقة للتقدم في جبال يام ومناطق مجاورة لها فشلت وتكبد المرتزقة عشرات القتلى والجرحى والاسرى.

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