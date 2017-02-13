الرئيسية الأخبار المحلية استمع بنفسك ماذا قال أبناء المخا في تعز عن السعودية والتحالف العربي... الأخبار المحلية استمع بنفسك ماذا قال أبناء المخا في تعز عن السعودية والتحالف العربي ؟ بواسطة محرر المشهد - 13/02/2017 247 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات يعيش سكان مدينة المخا يعيشون اوضاع انسانية صعبة جراءالمعارك والحصار ويناشدون في نداء عاجل للمنظمات الانسانية سرعة التدخل وانقاذهم من الوضع الكارثي الذي يعيشونه وفتح ممرات انسانية لوصول المواد الاغاثية اليهم. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب خطير.. مسئول إماراتي ينتف ريش هادي وأبنائه وحكومته: بن دغر متسول وهادي رئيس مؤقت ومحافظ أبين إرهابي أبطال الجيش واللجان يواصلون طرد أزلام السعودية المرتزقة في الجوف شاهد الرد الناري من أهالي الساحل الغربي في الحديدة لأي محاولة حمقاء يرتكبها المعتوه بن سلمان لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد