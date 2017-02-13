المشهد اليمني الأول| فيديوهات
يعيش سكان مدينة المخا يعيشون اوضاع انسانية صعبة جراءالمعارك والحصار ويناشدون في نداء عاجل للمنظمات الانسانية سرعة التدخل وانقاذهم من الوضع الكارثي الذي يعيشونه وفتح ممرات انسانية لوصول المواد الاغاثية اليهم.

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