المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وأكد المشاركون في العرض العسكري أنه على أتم الجهوزية والاستعداد للتوجه صوب جبهات القتال لمساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية في التصدي لكل معتد وغاز.

وأوضح أبناء مديرية سخنة الحاضرون خلال العرض العسكري أن لا شرعية للعدوان، وأن الشعب اليمني المظلوم عليه أن يقتص ويقف بحزم لموجهة عدوان باغ وظالم بهذا المستوى، مشيرين على ترك الخلافات جانبا، ورص الصفوف وتكثيف الجهود للتصدي للعدو الخارجي المشترك الذي لا يفرق بين أحد ولا يستثني أحداً.