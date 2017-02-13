المشهد اليمني الأول| فيديوهات

يواصل طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدافه المستمر لعدد من مديريات محافظة #الحديدة. في مديرية زبيد استهدف طيران العدوان مبنى هيئة تطوير تهامة الزراعي بثلاث غارات جوية مما أدى إلى استشهاد حارس المبنى بعد اصابة بشظية في راسة.

كما شن طيران العدوان غارة على مزرعة يقع فيها منزلاً لأحد المواطنين في منطقة الجربة بمديرية الجراحي مما أدى إلى أضرار مادية كبيرة.

كما استهدف طيران العدوان بغارة مضمار الحسينية للفروسية مما أدى إلى دمار كبير في المنطقة.

وفي مديرية بيت الفقية استهدف طيران العدوان ثلاثة هناجر للدواجن في منطقة اليابس لتبقى أثراً بعد عين.

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