المشهد اليمني الأول| متابعات

شن مغرد اماراتي مقرب من الأسرة الحاكمة في أبو ظبي، هجوما شديدا على “هادي” و المحسوبين عليه في المعسكر الموالي للتحالف السعودي، في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”.

رؤية التحالف فقط

و أكد خالد القاسمي المقرب من محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، إن أحداث عدن التي نشبت منذ يومين ستعالج وفق رؤية التحالف فقط، و لا مكان للإخوان المسلمين الذين يعملون لتأزيم الأمور من خلف الستار.

و أشار إلى أن الأمور ستكون طيبة في الجنوب قريبا، بما يصفي الصافي و يبعد اللصوص و سراق رواتب الموظفين و إنهاء عصابات الإتجار بظروف الناس تحت وطأة السلاح.

سخرية

و سخر من فصيل في المقاومة الجنوبية موالي لهادي أصدر بيان مناوئ للامارات.

و قال: ما سمعنا عن إئتلاف المقاومة الجنوبية، هل هذا تيار جديد يختلف عن المقاومة الجنوبية. مضيفا: نرجو الإفادة من اخوتنا الكرام في الجنوب.

و طالب الفصيل الموالي لـ”هادي” ولي عهد ابو ظبي بمحاسبة ضباط اماراتيين اتهمهم بخدمة أطراف تسعى لزعزعة استقرار عدن و سلطات هادي.

دعم الانفصال

و أكد القاسمي أن علم الإمارات و الجنوب شامخ فوق جبال اليمن، في اشارة لدعمه لانفصال جنوب اليمن عن شماله، مع أن القوات الاماراتية تدعم مسلحين سلفيين جنوبيين موالين لها في معارك الساحل الغربي، التابع لمحافظة تعز.

الفاظ بذيئة وتهديد

و استخدم القاسمي ألفاظ نابية، ردا على هجوم شنه ناشطون موالون لـ”هادي” على ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، و قال: أي تطاول على رمزنا بننعل أبو خامسة حتي لو كانت الشرعية. و نشر صورة ابن زايد أسفل التغريدة.

متمردين

و في تهديد صريح يؤكد أن الامارات ضالعة في احداث عدن، قال القاسمي: ستظل القوات الأمنية في مطار عدن كما كانت و ستظل طائراتنا تحوم فوق رؤوسكم و رؤوس المجموعات الإرهابية التي جلبتوها. مؤكدا أنه لا تغيير أبدا في القوات الأمنية المرابطة في مطار عدن. لافتا إلى أنه تم محاصرة من سماهم بـ”المتمردين” في اشارة لقوات الحماية الرئاسية التابعة لـ”هادي”.

و في نبرة تحقيرية لـ”هادي” سخر القاسمي من هادي و فريقه بالقول: “لو كانت لكم القدرة لدافعتم عن قصر المعاشيق و قوات صالح و الحوثيين تعبثر بمحتوياته في مارس 2011 و ما هربتم من مقاركم عبر البحر”.

و في تحدي لـ”هادي” الذي تحدثت أنباء عن توجهه لاقالة محافظ عدن، عيدروس الزُبيدي و مدير الأمن شلال شائع، قال القاسمي: “الدنيا بخير شلال و عيدروس موجودين و سندهم من أهل الضالع هم سندنا و الأمور طيبة بإذن الله”.

هروب يناير 86

و عاد ليحقر هادي مذكرا اياه بأحداث يناير، و قال: هروب 1986 إلى صنعاء لن يعيدكم لحكم الجنوب أو الأقاليم اليمنية مرة أخرى، أصحوا من سباتكم العميق.

و بأسلوب تهكمي يصف أولاد عبد ربه هادي بأنهم “غير رجال”، حيث قال: “روحوا علموا عيال عبد ربه كيف يتعاملوا مع الرجال”، في اشارة لمواجهات المطار مع القوات الرئاسية التي يقودها ناصر نجل هادي.

تسول ابن دغر

و كشف عن سحب السعودية لجنسية مؤقتة لرئيس حكومة هادي، أحمد بن دغر، و اتهمه بالتسول.

و قال القاسمي: أقسم بالله و رب الكعبة كان ابن دغر بعد أن سحبت منه السعودية جنسيته المؤقتة يأتي عندي لأساعده في ايجار بيته في “عجمان” بالامارات الذي لا يستطيع أن يدفعه.

و زاد على ذلك بالقول: “خليه ينكر ابن دغر باجيب لكم ورقة بخط يده طلب مساعده مع سيرته الذاتية”.

و استدرك بأنه يترفع عن ذلك. موضحا أنه يقصد من ذلك بيان من هي حكومة الشرعية التي قال انها تتطاول اليوم على الإمارات التي ساندتها و عملت لها وجود من لا شيء.

حررناكم

و عاد ليقول: “نحن حررنا لكم الجنوب كنت أشاهد دباباتنا و مدرعاتنا في خور مكسر لا يعيقها أي تقدم، و في الأخير جاء لمن أستلمها (هادي) على طبق من ذهب يريد طردنا من عدن.

و في تذكير للجنوبيين بفضل الامارات بأسلوب ترهيبي، قال: و الله ثم و الله أواجه بها ربي لولا الإمارات لعملوا لكم الإرهابيين و من ناصرهم من دعاة الشرعية مشانق في شوارع عدن.

السعودية

و في مسعى لابعاد السعودية التي تدعم هادي عن احداث عدن، أكد القاسمي أن مملكة الحزم جزء من كيانه و وجوده. مشيرا إلى أن تحالف بلاده معها هو سبب الأمن الذي نعيشه اليوم. مؤكدا حبه لها و لمليكها و قيادتها و مواقفها لا يحتاج لدليل أو برهان، ما يعد استدراك إلى أن هجومه على “هادي” لا يعني هجومه على السعودية التي بات هادي ذراعها المحلية التي تستخدمها في مواجهة الامارات.

رئيس مؤقت

و عاد مرة أخرى مهددا و متوعدا هادي و فريقه، واصفا هادي بالرئيس المؤقت، و قال: من قالكم بنسلم الجنوب لعيال يوجهم موظفين في حكومة والدهم مستغلين مكانة والدهم السياسة كرئيس مؤقت لليمن.

محافظ ارهابي

و اتهم القاسمي، محافظ أبين المقرب من هادي بـ”الارهاب”. مشيرا إلى أن علاقاته واضحة وضوح الشمس بالقاعدة. منوها إلى أن هادي و أبناؤه يرفضون تغييره. كاشفا أنه لذلك أوقفت بلاده المساعدات عنها، في تلميح واضح لوقوف الامارات خلف انسحاب قوات الحزام الأمني من المحافظة.

و عاد لتهديد هادي و فريقه بالقول: “روحوا أعملوا لكم بلاغ عني يا جماعة عبد ربه هذا الكلام موجود في كل المواقع الإلكترونية”.

للتأكد من التغريدات كاملةً زوروا صفحة المغرد الإماراتي خالد القاسمي أدناه :

وضحنا لكم الحقائق اليوم حتي محافظ أبين الإرهابي وعلاقته الواضحةوضوح الشمس بالقاعدة يرفض الرئيس وأبناءه تغييره مما أوقف تقديم المساعدات عنها — د. خالد القاسمي (@alqassimi5) February 12, 2017

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