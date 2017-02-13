المشهد اليمني الأول| متابعات

في مؤشر جديد يؤكد العلاقات التطبيعية بين دويلة قطر وكيان الاحتلال الإسرائيلي ذكرت محطة «الميادين» الفضائية في سياق نشراتها الإخبارية أن موقع «والاه» الإسرائيلي الإلكتروني نشر مقابلة مع مسؤول قطري يدعى محمد العمادي، مشيرة إلى أن العمادي وصف في المقابلة علاقته مع المسؤولين في «إسرائيل» بأنها ممتازة،

قائلاً إن لديه اتصالات مع مسؤولين إسرائيليين كبار من بينهم ما يسمى «منسّق الشؤون الإسرائيلية» في المناطق الفلسطينية اللواء يوآاف موردخاي.

ووفقاً للمحطة فقد برز في مواقف المسؤول القطري اتهامه للسلطة الفلسطينية «بعدم التعاون في تشكيل لجنة فنية لحل مشكلة الطاقة في غزة».

من جهته وفي لقاء أجرته «الميادين» معه، علّق عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، سلطان أبو العينين على كلام العمادي، قائلاً: إن قطر معنية بالتنسيق مع الشرعية الفلسطينية بكل ما يتعلق بقطاع غزة والشعب الفلسطيني، مشدّداً على أن أي علاقة تمر خارج هذا الإطار غير مرحب بها من الفلسطينيين.

وأضاف أبو العينين: يؤسفني أن أقول إن هذه الخطوة هي تشجيع للتطبيع والاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي ولا يجوز أن يكون المبرر بأن حاجتنا لرعاية قطاع غزة وتقديم المساعدات لسكانه يدفعاننا لأن يكون هناك علاقات دافئة بين قطر وبين الكيان الإسرائيلي، وأنا أجزم بأن أي علاقة لا تمر عبر بوابة الشرعية الفلسطينية هي علاقة غير مرحّب بها فلسطينياً.

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