المشهد اليمني الأول| الرياض
تناقلت وسائل إعلامية سعودية نقلاً عن مصادر مقربة من هادي بمغادرته مدينة عدن مساء اليوم الإثنين، متوجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض .
ووفقاً للمصادر أن هادي غادر عدن إلى الرياض لحضور اجتماع رفيع المستوى بين دولتي الإمارات والسعودية، لمناقشة الأحداث التي شهدتها محافظة عدن منذ أيام.
وشهدت مدينة عدن توتراً خلال اليومين الماضيين، بسبب قرار أصدره هادي بتغيير قائد حماية مطار عدن الدولي المدعوم من الامارات والذي تمرد على قرار هادي وقاد مواجهات ضد قوات الحماية الرئاسة.
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