المشهد اليمني الأول| إب

نجا قائد الأمن المركزي بمحافظة إب العميد أحمد الجمرة اليوم من محاولة إغتيال فاشلة بالمحافظة.

وأوضح مصدر أمني أن عبوة ناسفة وضعت بالقرب من بوابة الصالة الرياضية بمدينة إب وأثناء مرور سيارة قائد الأمن المركزي إنفجرت العبوة الناسفة، ما أدى إلى إصابة اثنين من مرافقي قائد الأمن المركزي بإصابات متوسطة.

وأشار المصدر إلى أنه تم إسعاف مرافقي العميد الجمرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحمل المصدر دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقتهم مسؤولية هذه العملية، ومحاولتهم منذ بداية العدوان الإجرامي، إقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن والإستقرار.

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