المشهد اليمني الأول| عدن
أغلق مطار عدن دولي في وجه الرحلات المدنية بسبب المعارك التي شهدتها عدن للسيطرة على المطار والتوتر المستمر في محيطه منذ عدة أيام.
وأعلن مكتب الخطوط الجوية اليمنية في القاهرة وقف الرحلات الجوية إلى عدن بسبب إغلاق المطار مشيراً إلى أن التوقيف سيستمر حتى إشعار آخر.
وشهدت عدن معارك بين قوات الحماية الرئاسية التابعة لهادي وقوات حماية المطار والحزام الأمني الموالين للإمارات التي أرسلت طائرتها وقصفت مواقع لقوات هادي أجبرته على سحب قواته المحاصرة للمطار.
على الجانب الآخر يستمر الحظر الجوي المفروض على مطار صنعاء منذ اغسطس من العام الماضي والذي تسبب بكارثة إنسانية.
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