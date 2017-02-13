أنفوجرافيك لأخدود مرعب إلتهم 3263 جمجمة وسحق 316 دبابة وآلية ونكَّل بآلاف الجرحى .. خلال 40 يوم فقط

المشهد اليمني الأول| خاص – أحمد عايض أحمد

منذ بداية 1 يناير2017 وإلى تاريخ 9 فبراير2017م تكبد الغزاة والمرتزقة خسائر بشرية وآلية فادحة على ايدي اسود الجيش الباسل واللجان الشعبية البطلة في جبهات ميدي وذوباب و باب المندب وجنوب المخاء وتعز المدينة ومحافظة تعز وكرش والبيضاء وشبوة والجوف ونهم وصرواح وجيزان وعسير ونجران والبقع، ولم يحقق الغزاة والمرتزقة اي تقدم عسكري طيلة الاربعين يوما الا في شريط ساحلي بعرض كيلومتر يبدأ من ذوباب الى مشارف مدينة المخا فقط وهو ذيل شاطيء فقط ..

نسرد لكم إجمالي خسائر الغزاة والمرتزقة والارهابيين الموثقة والمؤكدة في كافة الميادين وللتوضيح ان خسائر الغزاة والمرتزقة تتجاوز هذه الارقام بكثير والى التفاصيل:

-اعطاب فرقاطة “702” الحربية والمسماة “المدينة” التابعة للبحرية السعودية.

-اسقاط 3طائرات حربيه بدون طيار.

-افشال 16 عملية انزال بحري للغزاة والمرتزقة.

-مصرع 18 جندي وضابط من مشاة البحرية السعودية.

-تدمير 316 دبابه وآلية ومدرعة وطقم عسكري.

– مصرع 74 جندي وضابط سعودي في عمليات قنص.

– مصرع 247 جندي وضابط سعودي في اكمنة ومواجهات مباشرة منهم 6 برتبة ملازم و11 برتبة نقيب و2 برتبة رائد و2 برتبة عقيد.

– جرح المئات من الجنود السعوديين في عمليات صاروخية.

– مصرع 13 جندي وضابط اماراتي في معارك مباشره بباب المندب وذوباب وجنوب المخا.

– مصرع العشرات من جنود وضباط جنجويد السودان .

– مصرع 483 قيادي عسكري وارهابي منهم 11 قائد لواء و18 قائد كتيبه و4 قادة عمليات .

-مصرع 2428 مرتزق منهم 973 في 41 عمليه عسكريه خاصه و2133 في عمليتين صاروخيتين باليستين جنوب المخا وباب المندب و38 بنيران صديقه والبقيه في معارك مباشرة.

– جرح الالاف من المرتزقه في معارك مباشرة.

وهنا أنفوجرافيك يوضح ذلك إعداد أيمن السراجي للمشهد اليمني الأول (للتكبير إضغط هنا)



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