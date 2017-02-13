المشهد اليمني الأول| باب المندب

أحبطت قوة خاصة تابعة للبحرية الإيرانية هجوماً نفذه قراصنة بـ 11 زورقاً ضد سفينة تجارية إيرانية بهدف إختطافها في باب المندب.

وحاول قراصنة صوماليون كانوا يستقلون 11 زورقاً سريعاً، التعرض لسفينة تجارية إيرانية في باب المندب، إلا أن التدخل السريع لقوة خاصة تابعة للأسطول الرابع والأربعون في البحرية الإيرانية حال دون تمكن القراصنة من إختطافها. وتمكن القراصنة من خلال الأموال الطائلة التي يقومون بجنيها من خلال إختطاف السفن التجارية وناقلات النفط التابعة للدول الأخرى، من شراء زوارق سريعة وأخرى للإمداد بالوقود، حيث إستطاعوا بذلك الوصول إلى مجالات أبعد من سواحلهم وإختطاف عدد من السفن. وتجدر الإشارة إلى أن الأسطول الرابع والأربعون التابع لبحرية جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يقوم ومنذ إكتوبر الماضي بمهمة في باب المندب، على أن تنتهي مهمته في فبراير الحالي.

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