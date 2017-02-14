المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وزع الإعلام الحربي اليمني اليوم مشاهدًا لتدمير وإحراق دبابة ابرامز سعودية في موقع الهجلة بنجران.

واستهدف أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية الدبابة #السعودية من نوع إبرامز بعد رصدها في موقع الهجلة السعودي في نجران وذلك ضمن عمليات الرد والردع في جبهات ما وراء الحدود.