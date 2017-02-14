الرئيسية الأخبار المحلية شاهد أبطال اليمن يسحقون دبابة الإبرامز فخر الصناعة الأمريكية في موقع الهجلة... الأخبار المحليةفيديوهات شاهد أبطال اليمن يسحقون دبابة الإبرامز فخر الصناعة الأمريكية في موقع الهجلة بنجران المحتلة بواسطة محرر المشهد - 14/02/2017 539 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات وزع الإعلام الحربي اليمني اليوم مشاهدًا لتدمير وإحراق دبابة ابرامز سعودية في موقع الهجلة بنجران. واستهدف أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية الدبابة #السعودية من نوع إبرامز بعد رصدها في موقع الهجلة السعودي في نجران وذلك ضمن عمليات الرد والردع في جبهات ما وراء الحدود. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب جديد فرقة أنصار الله 2017: أنشودة وصاياهم .. فيديو . صوت . كلمات إنهيار مستمر لإقتصاد السعودية وأزمة فجرت أشباح تلتهم المواطنين بعد تورطها بحرب اليمن تقرير للغارديان يكشف إزدهار تجارة الأسلحة البريطانية مع دول الشرق الأوسط بعد الربيع العربي لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد