المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وزع الإعلام الحربي اليمني اليوم مشاهدًا لتدمير وإحراق دبابة ابرامز سعودية في موقع الهجلة بنجران.
واستهدف أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية الدبابة #السعودية من نوع إبرامز بعد رصدها في موقع الهجلة السعودي في نجران وذلك ضمن عمليات الرد والردع في جبهات ما وراء الحدود.

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