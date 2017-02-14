المشهد اليمني الأول| أناشيد
جديد فرقة أنصار الله 2017: أنشودة وصاياهم .. فيديو . صوت . كلمات
أداء وألحان: فرقة أنصار الله
كلمات الشاعر: حسن المرتضى
تقول الحرب عن عجز الكلام
سلام الله للشهداء سلام
على أعتابهم يتلو جهادي
وصاياهم دفاع واقتحام
أرادوا بالسلاح لنا سلام
وليس سلاحهم إلا السلام
فليس الصمت إلا الموت ذلاً
ومثلهم أبو أن يستضام
هم وأراهم في كل قلب
مرافئ حولها سجد الغمام
لهم في كل جارحة مقام
يناجينا ويبتسم المقام
مواسم خضرة زرعوا الأماني
فما قعدوا وللعلياء قاموا
قد استلوا إرادتهم حسام
ومن دمهم لقد قتل الظلام
هم بدأوا النضال فكل حر
يناضل لا يموت ولا ينام
فليسوا صورة رسمت بلوح
هم الآتي وإنهم الختام
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