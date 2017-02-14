المشهد اليمني الأول| فيديوهات

ردا على سؤال بشأن تقارير صحفية تحدثت عن أن «إسرائيل» حول الحلف السعودي الإسرائيلي لمواجهة إيران… يجيب «نتنياهو» بالقول: «لا حاجة لنا لإنشاء هذا التحالف فهو موجود بالفعل».

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