الرئيسية الأخبار المحلية شاهد الفضيحة التي أغضبت الشارع السعودي.. نتنياهو: لا نحتاج لتحالف مع السعودية... الأخبار المحليةفيديوهات شاهد الفضيحة التي أغضبت الشارع السعودي.. نتنياهو: لا نحتاج لتحالف مع السعودية لأنه موجود بالفعل بواسطة محرر المشهد - 14/02/2017 568 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات ردا على سؤال بشأن تقارير صحفية تحدثت عن أن «إسرائيل» حول الحلف السعودي الإسرائيلي لمواجهة إيران… يجيب «نتنياهو» بالقول: «لا حاجة لنا لإنشاء هذا التحالف فهو موجود بالفعل». شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب هادي يلتقي بن سلمان وبن زايد في الرياض لمناقشة فضيحة الفشل في عدن .. فمن سيتنازل للآخر ! جديد فرقة أنصار الله 2017: أنشودة وصاياهم .. فيديو . صوت . كلمات إنهيار مستمر لإقتصاد السعودية وأزمة فجرت أشباح تلتهم المواطنين بعد تورطها بحرب اليمن لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد