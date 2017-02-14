المشهد اليمني الأول| خاص
في مبادرة شعبية تستهدف توجيه اول رسالة يمنية الى العالم تنطلق عاصفة تغريدات كبرى عبر موقع تويتر الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء برفض اليمنيين استمرار الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ في مهماته وسيطا امميا في الملف اليمني بعد عامين من فشله في مهمته وإظهاره انحيازا فجا لصالح تحالف العدوان السعودي الاماراتي على اليمن.
وبحسب المنظمين فان المبادرة تسعى الى كسر حاجز الصمت واسماع العالم صوت اليمنيين القابعين تحت نيران العدوان السعودي الاماراتي الغاشم منذ نحو عامين بحقهم في ان يكون هناك وسيطا امميا يتحلى بالنزاهة والضمير عوض هذا المبعوث الاممي الذي يؤدي دورا مشبوها لصالح تحالف العدوان السعودي الاماتي.
مئات المجازر الوحشية ارتكبها طيران تحالف العدوان السعودي بحق المدنيين لم ترد في اي من احاطات ولد الشيخ المقدمة الى مجلس الامن
وياتي ذلك استنادا الى تحمل ولد الشيخ مسؤولية تضليل العالم عبر جلسات مجلس الامن في شأن الحرب البربرية التي يشنها تحالف العدوان السعودي الاماراتي الخليجي علىالخليجيوما يرتكبه من مجازر وحشية بحق المدنيين الابرياء بغطاء اممي يقدمه ولد الشيخ الذي عين بهذا المنصب بعد ضغوط سعودية في الامم المتحدة وهي ذات الضغوط التي ساهمت بازاله السعودية ودول تحالف العدوان من قائمة العار في الامم المتحدة في وقت سابق.
امام كل مجازر العدوان ينقل ولد الشيخ للعالم عبر جلسات مجلس الامن ومنابر الامم المتحدة ان ما يجري في اليمن صراع سياسي بين اليمنيين
ودعا المنظمون ابناء الشعب اليمني وسائر الاحرار في العالم الى المشاركة بفعالية في هذه الحملة لضمان وصول رسالة الشعب اليمني الى العالم.
وهنا رابط لحملة التغريدات
https://sites.google.com/site/usakillsyemenipeople/