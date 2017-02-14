هل سيفقس بيض الشياطين شيطان آخر بدلاً من شمعون ولد الشيخ

وان تغير ولد الشيخ القضية انه حتى لو تغير ولد الشيك فان بيض الشياطين سيفقس بشيطان آخر.. فطالما بقي هناك أمم متحدة محكومة من قبل قوى الشر والاجرام العالمي وبقيت قراراتها ومواقفها معروضة لمن يدفع اكثر طالما هنا مؤسسة امم متحدة ومنظمات دولية تتشدق بالحرية وحقوق الإنسان وهي أول من تستهين بالأمم والدول والشعوب وتسلب حرياتهم…

فسيبقى الحال هو الحال فكل من سيأتي منها ما هو إلا عبد وضيع لتلك القوى ولتلك لأنظمة وتلك المؤسسة ومنظماتها اليهودية الصهيونية الأمريكية.

اذا فلا معول علي الامم المتحدة ولا على ما يأتي منها وشعبنا وقيادتنا يعلمون أن معركتنا السياسية معركة مصيرية في مواجهة مؤسسة امم متحدة أثبتت كل الاحداث بأنها كانت ومازالت وستبقى جبهة عدوانية ضد الشعوب الحرة .

وعليه فان معركتنا السياسية والاعلامية ستستمر بفاعلية أكثر على مسار كشف سوءة تلك المؤسسة ومنظماتها وفضح معاييرها وفسادها وزيغها أمام الراي العام للعالم الحر وشعوبه. محمد فايع 14فبراير2017م.

بقلم محمد فايع

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات