الإماراتيون الإنقلابيون يتمردون على الشرعية ولا تفاوض معهم حتى الإنسحاب من المطار وتسليم الأسلحة
((الرئيس اليمني يصل الرياض في زيارة مفاجئة مساء أمس الإثنين بعد أسبوع من مغادرتها، وبرفقته عدد من كبار المسؤولين)) المصدر: وكالة الأناضول.
بقلم سامي الأشول
الإعلام الرسمي التابع لهادي والإعلام السعودي لم يتطرقو لهذه الزيارة نهائيا.. لا إعلان ولا إستقبال رسمي ولا إلقاء كلمات من أبو “زقرنا” ولا شيء من ذلك.
يعود هذا التعتيم لثلاثة عوامل:
1-حتی لا تعلم الجماعات المسلحة بتحركات هادي فتستهدفه خصوصا بعد اشتباكها مع حرسه الرئاسي.
2-خوفا وتمويها من الطيران الإماراتي! وهو الأرجح.
3-مداراة الفضيحة بالفشل الذريع في إدارة الجنوب وخروج عدن عن السيطرة.
تقول الأخبار أن إشتباكات عنيفة إندلعت في مطار عدن شارك فيها الطيران الحربي بعدة غارات، عندما رفض مسؤول عسكري قرار تغييره من قبل هادي. الأهم من كل ذلك هو أن هذه الغارات لم تستهدف القوات التابعة للمسؤول العسكري! بل قوات الحرس الرئاسي التي يقودها ناصر نجل هادي.
ويعود السبب في رأينا لأحد أمرين:
1- إما أن الطيار “أحول”! وهو نفسه الطيار الذي يقصف المرتزقة كل مكان.
2-أن الإمارات لم توافق علی قرار التغيير، وبالتالي نفذت غارات لدعم الموالين لها ضد قوات هادي الموالي للسعودية.
بعد وصول هادي إلی الرياض قال مصدر “رئاسي” علی خجل: أن هادي سيجتمع اليوم الثلاثاء في الرياض مع محمد بن سلمان ومحمد بن نايف -الحكام الفعليين للسعودية والإمارات- لمناقشة التوتر الأمني الذي تشهده عدن! ووصفو الأمر بالتوتر الامني للتقليل من حجم الكارثة وانما هو اكبر حتى من الإنفلات الأمني.
جاء الاجتماع لتطويق الخلاف الناشب علی النفوذ، وإعادة تقاسم الكعكة بالعدل! بعد أن طغت الإمارات علی القسم الأكبر. ولسان حال هادي في هذه الاثناء : “سدو وردوني خبر”.
دعونا نتأمل ونستبق الأحداث قليلا:
ماذا سيحدث إذا لم يتفق بن سلمان وبن زايد؟ هل ستسمى حينها الجماعات الموالية للإمارات والتي رفضت قرار هادي بالإنقلابيين؟! وهل ستطلق السعودية عاصفة ثانية لإعادة عدن إلی حضن الشرعية؟ وماذا ستستخدم القنوات الخليجية من مصطلحات في دعايتها الاعلامية هذه المرة؟ مد إيراني مثلا! أم مليشيات إنقلابية؟ وماذا عن دعايات تجنيد الأطفال, يسبون عائشة, ويسممون مياه الشرب في عدن!! وغيرها من الدعايات. كل شيء متوقع، فمن عكس المصطلحات وسمى المقاومة الحقيقية إحتلال، وعملاء المحتل مقاومة، سيفعل ذلك.
الأهم من كل ذلك أن الخطوط اليمنية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أنها أوقفت الرحلات من وإلى مطار عدن لمدة 24 ساعة قابلة للزيادة، بحكم الاشتباكات التي تدور فيه. السؤال هو: من أين غادر هادي الی الرياض؟
بالطبع تذكرتم الآن يوم 25مارس 2015 عندما فر هادي متخفيا إلی عمان، ونقل بعدها الی الرياض؟ ربما كرر نفس الطريقة وبدقة وحرفية عالية بالنظر الى عدد مرات الهروب والتنكر التي طبقها ونجح فيها من قبل.
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