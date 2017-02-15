المشهد اليمني الأول| خاص

حصل المشهد اليمني الأول على صور أولية من الطائرة العسكرية الإستطلاعية التي تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطها مساء اليوم الثلاثاء 14 فبراير/ شباط 2017م .

وكان مصدر عسكري قد أكد مساء اليوم أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية تمكنت من إسقاط طائرة الاستطلاع التابعة للعدوان السعودي الأمريكي أثناء تحليقها في أجواء مديرية صرواح .

وبينت مصادر عسكرية خاصة للمشهد اليمني الأول أن الطائرة الإستطلاعية من حجم كبير قادرة على إطلاق الصواريخ والرصد وبإمكانيات وقدرات كبيرة .

يجدر بالذكر أن السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي كشف في خطابه الأخير، الجمعة الماضية، بأن الدفاعات الجوية ستدخل للميدان .

وأعتبر عسكريون بأن تلك النقلة النوعية ستؤثر على مسرح الحرب كثيراً، مشيرين بأن العدو يعتمد بشكل كبير على سلاح الجو، ودخول الدفاعات الجوية إلى خط المواجهة ستقلب الموازين العسكرية .



وهنا صور حصرية حصل عليها المشهد اليمني الأول من مصادر خاصة للطائرة التي سقطت

هذا واعترف الإعلام السعودي بسقوط طائرة بدون طيار في مأرب دون أن يوضح مزيداً من التفاصيل .

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