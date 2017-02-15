المشهد اليمني الأول| متابعات

قتل 12 عسكريا سعوديا عند الحدود الجنوبية مع اليمن خلال 10 أيام تقريباً، بحسب سلسلة أخبار نشرتها وكالة الأنباء الرسمية في المملكة (واس).