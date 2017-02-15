المشهد اليمني الأول| متابعات

توالت التقارير والأحداث التي أكدت التقاء حكام السعودية مع مسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي في المصالح. ومع تسلم إدارة أمريكية جديدة الملف، دخلت العلاقات بين البلدين سكة أكثر واقعية.