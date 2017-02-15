المشهد اليمني الأول| بكين

ذكرت وسائل إعلام صينية أن حاملة الطائرات الصينية الثالثة سيتم بناؤها على الأرجح بحلول العام 2021، وستكون مزودة بمسرعات إقلاع بخارية بدلاً من الإقلاع السطحي الحر.

ونقلت صحيفة «الشعب» اليومية الصينية عن لين غوليان الخبير من هونغ كونغ قوله: إن أول حاملة طائرات من نوع «تايب 2» ينتظر بناؤها بحلول العام 2021، لافتاً إلى أن بكين تخطط لبناء اثنتين على الأقل من هذا الطراز الذي تبلغ إزاحتها المائية 85 ألف طن، أي أكثر من حاملة الطائرات الأولى «لياونينغ» التي تبلغ إزاحتها 55 ألف طن.

وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن أستاذاً في أكاديمية الدفاع الصينية كان قد أعلن في وقت سابق أن بناء حاملة الطائرات الجديدة والتي ستكون الثالثة في البحرية الصينية، قد بدأ في شنغهاي منذ شهر آذار 2015.

ونقلت الصحيفة ، عن مصدر مقرب من البحرية الصينية قوله : إن حاملة الطائرات الثالثة ستزود بثلاثة مسرعات إقلاع بخارية بدلاً من ممرات الإقلاع السطحي الحر المستخدمة في الحاملتين الأولى والثانية, مضيفاً: بعد الانتهاء من بناء هذه الحاملة الثالثة سيتطلب دخولها التام في الخدمة ضمن الأسطول الصيني عدة سنوات، وذلك لأن تدريب طياري المقاتلات التي ستحملها سيحتاج إلى سنتين أو ثلاث.

وقد أكدت وزارة الدفاع الصينية قبل أيام أن الصين بصدد بناء ثاني حاملة طائرات، تطورها بشكل مستقل تماماً.

ويصل حجم كسح المياه للحاملة الثانية إلى 50 ألف طن، ويتم تزويدها بوحدة الطاقة التقليدية, ويمكنها أن تحمل طائرات «جيان-15» ونماذج أخرى من الطائرات المقاتلة.

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