المشهد اليمني الأول| فيديوهات
أكد مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية تمكنت من إسقاط طائرة الاستطلاع التابعة للعدوان السعودي الأمريكي أثناء تحليقها في أجواء مديرية صرواح .
وبينت مصادر عسكرية خاصة للمشهد اليمني الأول أن الطائرة الإستطلاعية من حجم كبير قادرة على إطلاق الصواريخ والرصد وبإمكانيات وقدرات كبيرة .
يجدر بالذكر أن السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي كشف في خطابه الأخير، الجمعة الماضية، بأن الدفاعات الجوية ستدخل للميدان .
وأعتبر عسكريون بأن تلك النقلة النوعية ستؤثر على مسرح الحرب كثيراً، مشيرين بأن العدو يعتمد بشكل كبير على سلاح الجو، ودخول الدفاعات الجوية إلى خط المواجهة ستقلب الموازين العسكرية .
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