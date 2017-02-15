الرئيسية الأخبار المحلية لحظات تدمير دبابة لمنافقي العدوان السعودي في مديرية طور الباحة بلحج بصاروخ... الأخبار المحليةفيديوهات لحظات تدمير دبابة لمنافقي العدوان السعودي في مديرية طور الباحة بلحج بصاروخ كورنيت بواسطة محرر المشهد - 15/02/2017 348 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لاستهداف دبابة تابعة لمنافقي العدوان في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج. وتظهر المشاهد لحظة استهداف أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية دبابة للمنافقين بصاروخ موجه 13-02-2017 شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب الصومال تتهم الامارات بـ”انتهاك القانون الدولي” على ساحل خليج عدن وتهدد بـ….؟ شاهد لحظة تدمير وسقوط طائرة إستطلاع معادية بمحافظة مأرب نائب وزير الخارجية الروسي: اليمن يشهد كارثة إنسانية بالغة الخطورة تمس 80 بالمئة من سكانه لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد