المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لاستهداف دبابة تابعة لمنافقي العدوان في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج.
وتظهر المشاهد لحظة استهداف أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية دبابة للمنافقين بصاروخ موجه 13-02-2017

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