الرئيسية الأخبار المحلية شاهد الولاعة اليمنية تحرق مدرعة تابعة لأزلام العدوان المنافقين في منطقة المخدرة... الأخبار المحليةفيديوهات شاهد الولاعة اليمنية تحرق مدرعة تابعة لأزلام العدوان المنافقين في منطقة المخدرة بمأرب بواسطة محرر المشهد - 15/02/2017 426 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لأبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية يحرقون مدرعة تابعة لمنافقي العدوان (باستخدام ولاعة) في منطقة المخدرة بمحافظة مأرب. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب مقدمة نارية من قناة المسيرة تنتف ريش الإمارات دولة عظمى تحت التجربة .. لايفوتك بعد إستهداف عزاء الصالة الكبرى وعرس النساء بسنبان طيران العدوان يجمع بين الجريمتين ويستهدف عزاء نسائي “الشهادة جامعة” شهداء جامعة صنعاء يزورون جامعتهم لاسترجاع ذكرياتهم لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد