المشهد اليمني الأول| منوعات

يعتبر فقدان التوازن والخوف من وقوع الدراجة النارية عند التوقف أو المناورة “منخفضة السرعة”، من أكبر المشاكل التي تواجه السائقين الجدد.

ويبدو أن شركة هوندا قد أوجدت الحل الأمثل لمواجهة هذه المخاوف، وذلك من خلال تطبيق مفهوم جديد للدراجات النارية القادرة على التوازن تلقائيا عند التوقف أو تخفيف السرعة.

وعُرضت دراجة هوندا النارية المتطورة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيغاس، وتتميز بوجود نظام مبتكر يطيل من قاعدة عجلات الدراجة عند تشغيلها، ويحرك العجلة الأمامية بشكل منفصل عن المقود.

ويستخدم النظام المحدث مدخلات التوجيه الدقيقة للحفاظ على توازن الدراجة بشكل تام، وذلك دون الحاجة إلى استخدام أجهزة المدوار (أو الجيروسكوب) الثقيلة أو غيرها من الأنظمة.

وأدخلت هوندا تقنية جديدة على الدراجة النارية، تتمثل في القدرة على التحرك ذاتيا، حيث تتبع صاحبها كـ “جرو مطيع”.

وأظهرت هوندا في معرض CES وجود نظام يُبطئ حركة العجلات ذاتيا، وذلك في إطار مفهوم Uni-Cub لتطبيق التوازن الذاتي على عجلة واحدة في المركبات الكهربائية.

ولم تكشف هوندا عن خطط لإنتاج الدراجة المطورة، لذا فإننا لن نرى هذه التكنولوجيا الحديثة ضمن دراجات هوندا النارية القادمة.

ولا ترتكز التقنية الجديدة على نظام التحكم والقيادة الذاتية للدراجة النارية فقط، بل ستكون عنصرا مساعدا في القيادة بالنسبة للسائقين المبتدئين.

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