المشهد اليمني الأول | خاص

في ظل استمرار الفعاليات السنويه لذكرى الشهداء وتحت عنوان “الشهادة جامعه” دشن ملتقى الطالب الجامعي اليوم الاربعاء بجامعة صنعاء فعالية افتتاح معرض الشهدا وقد حضر الفعاليه حضور اكاديمي كبير منهم رئيس جامعة صنعاء الدكتور :فوزي الصغير .

ورئيس الملتقى الاكاديمي الدكتور :محمد الماخذي وعدد من عمادات جامعة صنعاء و حضور شعبي متنوع واسر الشهداء

الجدير بالذكر ان هذه الفعاليات تقام في اطار المقام الكبير للشهداء عند كافه مختلف فئات الشعب اليمني بما فيهم طلاب جامعة صنعاء

كما تنوعت فقرات الفعاليه مابين كلمات اكاديميه ممزوجة بحماس اسر الشهداء الذين اكدوا بانهم سيمضون في درب الشهداء

وقد اختتمت الفعاليه بافتتاح معرض لشهداء جامعه صنعاءوسيستمر المعرض لمدة يومين

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