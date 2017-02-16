المشهد اليمني الأول| زوامل
زامل جديد: عد واستنفر
أداء المنشد: عيسى الليث
كلمات الشاعر: عبدالكريم مقبل
شعبنا للحسم شمر بحر بحر وبر بر
سيدي لبيك وابشر كل غازي ندحره
عد واستنفر وحشد في ميادين الضفر
في سبيل اللّّهُ أكبر ماباقى شي نخسره
لانفرنا فر منا وان تنافرنا عبر
وان تكسّرنا تجبر ونجبرنا نكسره
كيف ماتنفر رجال الله ياكم من عسر
والنساء في البحر الأحمر ضدنا مستنفره
كيف نخشى المُر لجل العز والذله أمَرّ
من هرب من حر سيف الخصم مابا يعذره
ماتعدينا هو الشر اعتدانا وانتشر
حل دم الحر واهدر كم وكم من مجزرة
يوم واجهنا خطرهم هم يسمونا خطر
يوم ثار الحر يتحرر عصف مستعمرة
انفروا ياجند حيدر في البوادي والحضر
وقفوا مشروع (هنفر) والمسيرة سايرة
سل سيف الله كشر بالأعادي يا نمر
لا نهق لك بغل زمجر وانطلق في منحره
شعبنا للحسم شمر بحر بحر وبر بر
سيدي لبيك وابشر كل غازي ندحره
عد واستنفر وحشد في ميادين الضفر
في سبيل اللّّهُ اكبر ماباقى شي نخسره
ماتعدينا هو الشر اعتدانا وأنتشر
حل دم الحر واهدر كم وكم من مجزره