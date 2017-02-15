المشهد اليمني الأول | متابعات

ارتكب تحالف العدوان السعودي الأمريكي مساء اليوم الأربعاء مجزرة كبرى بحق تجمّع للنساء في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء إثر استهدافهن بغارة جوّية ، كما عاود لاحقاً استهداف المسعفين.

وأوضحت مصادر محلية في المديرية أن طيران العدوان شنّ غارة استهدفت تجمّع للنساء أثناء تأديتهن واجب العزاء لإحدى الأسر في قرية شراع.

وأكدت المصادر أن الغارة أدت لاستشهاد وجرح أعداد كبيرة من النساء ولا توجد حصيلة حتى اللحظة وأضافت بأن طيران العدوان عاود شن غارة على المكان أثناء تواجد عدد من المسعفين والمواطنين الذين هرعوا لانتشال الضحايا من بين الأنقاض وإسعاف الجرحى.

وتضاف هذه الجريمة التي يرتكبها العدوان إلى سلسلة جرائم أخرى ارتكبها بحق تجمعات العزاء في مختلف مناطق الجمهورية أبرزها استهدافه للصالة الكبرى بصنعاء أواخر العام الماضي أثناء تواجد المئات بداخلها في مراسم عزاء آل الرويشان والتي خلّفت أكثر من 800 ما بين شهيد وجريح عوضاً عن مئات الجرائم الأخرى والتي خلّفت بمجملها بحسب آخر إحصائية أكثر من 31 ألف شهيد وجريح جميعهم من المدنيين.

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