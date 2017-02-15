المشهد اليمني الأول| خاص

مصدر عسكري أكد للمشهد اليمني الأول، أن الصاروخ باغت المطار وأحدث إنفجارات وحرائق ضخمة بحمد الله وتوفيقه، وبين المصدر أن جرائم العدوان والحصار ستقابل بردود أفعال صادمة، ومبشرة للشعب اليمني .