المشهد اليمني الأول| خاص
ردا على مجزرة السعودية الجديدة التي أرتكبتها بحق عزاء نسائي في أرحب، راح ضحيته 18 إمراءة وطفل يومنا هذا الأربعاء، أطلق القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخاً باليستياً متوسط المدى على مطار أبها الاقليمي في عسير.
مصدر عسكري أكد للمشهد اليمني الأول، أن الصاروخ باغت المطار وأحدث إنفجارات وحرائق ضخمة بحمد الله وتوفيقه، وبين المصدر أن جرائم العدوان والحصار ستقابل بردود أفعال صادمة، ومبشرة للشعب اليمني .
من جهتها إعترفت السعودية بذلك، وأعلنت إعتراضها لصاروخين باليستيين أطلقه اليمنيين على أبها.