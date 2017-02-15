المشهد اليمني الأول| خاص

وفي حين إعترفت السعودية بإعتراض صاروخين باليستيين يمنيين أطلقا على أبها في عسير، نشر ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مصوراً أظهر إنفجار باتريوت في سماء عسير، حيث صد الصاروخ يجب أن يحدث إنفجارين ضخمين وليس إنفجار واحد صغير .