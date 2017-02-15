المشهد اليمني الأول| خاص

نجحت القوة الصاوخية للجيش واللجان اللجان الشعبية، مساء اليوم الأربعاء 15 فبراير 2017، بدك مطار أبها الإقليمي في عسير المحتلة، مخلفاً دماراً هائلاً في المطار .
مصادر عسكرية أكدت للمشهد اليمني الاول، أن صاروخ باليستي متوسط المدى أصاب هدفه بدقة عالية مخلفاً حرائق وانفجارات ضخمة في مطار أبها الإقليمي في عسير، ردا على مجزرة السعودية الجديدة التي أرتكبتها بحق عزاء نسائي في أرحب، راح ضحيته 18 إمراءة وطفل يومنا هذا الأربعاء.
وفي حين إعترفت السعودية بإعتراض صاروخين باليستيين يمنيين أطلقا على أبها في عسير، نشر ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مصوراً أظهر إنفجار باتريوت في سماء عسير، حيث صد الصاروخ يجب أن يحدث إنفجارين ضخمين وليس إنفجار واحد صغير .

الاخبارية

وكانت القوة الصاروخية قد أعلنت، فجر الثلاثاء 30 أغسطس/آب 2016م، دك محطة كهرباء الشقيق في جيزان، ودك مطار أبها الدولي، بصاروخين من طراز قاهر 1 الباليستي . وهنا خريطة توضح موقع مطار أبها الأقليمي الذي تم إستهدافه مجدداً يومنا هذا .
مطار أبها الاقليمي
مطار أبها الاقليمي

التعليقات

تعليقات

مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب

لا تعليقات

اترك رد