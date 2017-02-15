المشهد اليمني الأول| خاص
نجحت القوة الصاوخية للجيش واللجان اللجان الشعبية، مساء اليوم الأربعاء 15 فبراير 2017، بدك مطار أبها الإقليمي في عسير المحتلة، مخلفاً دماراً هائلاً في المطار .
مصادر عسكرية أكدت للمشهد اليمني الاول، أن صاروخ باليستي متوسط المدى أصاب هدفه بدقة عالية مخلفاً حرائق وانفجارات ضخمة في مطار أبها الإقليمي في عسير، ردا على مجزرة السعودية الجديدة التي أرتكبتها بحق عزاء نسائي في أرحب، راح ضحيته 18 إمراءة وطفل يومنا هذا الأربعاء.
وفي حين إعترفت السعودية بإعتراض صاروخين باليستيين يمنيين أطلقا على أبها في عسير، نشر ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مصوراً أظهر إنفجار باتريوت في سماء عسير، حيث صد الصاروخ يجب أن يحدث إنفجارين ضخمين وليس إنفجار واحد صغير .
صواريخنا
ضد المطر
وبعران الخليج عندما نقول اصاب هدفة بدقه
نحن لانكذب
هو اللهpic.twitter.com/UDW92c6lQ9
— محارب لايهزم (@Hashim773503509) February 15, 2017