وأفاد مصدر عسكري أن القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية استهدفت مهبطا لطيران الاباتشي السعودي في معسكر الحاجر اضافة الى استهداف مواقع عسكرية سعودية مستحدثة خلف اتصالات العرق بعسير.

كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية بدورها تجمعات للجيش السعودي في معسكر الحاجر وتبة عامر بعسير.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت اليوم الأربعاء تجمعا للجنود السعوديين وآلياتهم في مجمع الربوعة وموقع نشمة بعدد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة