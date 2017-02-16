المشهد اليمني الأول| مسقط
اكد سلطان عمان قابوس بن سعيد سعي بلاده لتعزيز تعاونها وعلاقاتها مع ايران في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
واعرب سلطان عمان خلال اجتماعه بالرئيس الايراني في العاصمة مسقط اليوم الاربعاء عن ارتياحه لزيارة الرئيس روحاني لعمان مؤكدا ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية اكثر فاكثر .
واشاد سلطان عمان بنهج واستعداد طهران الدائم لاقامة علاقات وثيقة مع الجيران والتعاون الاقليمي وقال ان تعزيز العلاقات بين ايران ودول المنطقة يخدم التنمية والامن والاستقرار الاقليمي.
وافاد سلطان عمان بانه لاشك بان ضمان الامن بالمنطقة مسؤولية دول المنطقة بشكل اساسي ومن هنا فان التشاور والتناغم الفكري لدول المنطقة امر ضروري للغاية لتسوية المشاكل العالقة.
وكان الرئيس روحاني قد بدا صباح اليوم جولة اقليمية استهلها بزيارة سلطنة عمان تلبية لدعوة رسمية من السلطان قابوس وستقوده الى الكويت التي يزورها تلبية لدعوة امير الكويت.
وتاتي زيارة روحاني في اطار سياسات الحكومة الرامية الى تعزيز العلاقات والتعاون الاقليمية مع جاراتها المطلة على الخليج .
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