المشهد اليمني الأول| متابعات
على الرغم من مسارعة وسائل الاعلام التابعة لتحالف العدوان السعودي الاماراتي إلى نشر شائعات عن اعتراض منظومات صواريخ الباتريوت الصاروخ الباليستي اليمني وتماديها بالكذب بالاشارة إلى أن باتريوت اعترض صاروخين وليس صاروخ واحد جاءت تغريدات السعوديين صادمة إذ اكدت وصول الصاروخ اليمني الباليستي إلى مطار أبها وسماع دوي انفجار هائل هز المنطقة باسرها.
وطبقا للقوة الصاروخية اليمنية فقد استهدف الصاروخ الباليستي اليمني متوسط المدى مطار ابها السعودي ردا على مجزرة العدوان السعودي في الغارة التي استهدفت عصر الاربعاء مجلس عزاء نسائي في مديرية ارحب بعد تدمير طيران العدو لمنزل الذي كان مكتظا بالنساء والاطفال ما اسفر عن استشهاد 8 نساء انتشلن من تحت الانقاض واصابة أخريات في حصيلة أولية.
واكدت القوة الصاروخية ان الصاروخ اصاب هدفة بدقة عالية ملحقا خسائر فادحة في صفوف العدو الذي ارسل تاليا طائراته للتحلق فوق العاصمة قبل ان تفر في ظروف غامضة لتشن 4 غارات على أحياء مدينة صعدة استخدمت في بعضها قنابل عنقودية.
وتطابقت شهادات المغردين السعوديين الذين اكدوا سماع انفجارين عنيفين وصلت إلى منطقة خميس مشيط ما فسره عسكريون بأنه انفجار للصاروخ الباليستي اليمني ثم انفجار صاروخ باتريوت الذي يصعب عليه اعتراض أي صاروخ إن كان قد بلغ مرحلة النزول التي تعد المرحلة الثالثة في الاطلاق الصاروخي خصوصا وأن بطاريات باتريوت الاميركية مصممه للاصطدام بالصاروخ لحظة تواجهه إلى الهدف في مرحلته الثانية.
طالع ما قاله المغردون السعوديون ؛؛؛