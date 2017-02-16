المشهد اليمني الأول| بكين

حذرت وزارة الخارجية الصينية، واشنطن أمس من تحدّي سيادتها، وذلك في ردها على تقارير بشأن خطط أمريكية لتسيير دوريات بحرية جديدة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقالت صحيفة «نيفي تايمز» نقلاً عن مسؤولين في وزارة الدفاع لم تسمهم: إن البحرية الأمريكية وقادة القيادة الأمريكية في المحيط الهادي يبحثون تسيير دوريات لحرية الملاحة في الممر المائي المزدحم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنج شوانج: إن التوتر في بحر الصين الجنوبي هدأ بفضل الجهد الشاق الذي بذلته الصين ودول جنوب شرق آسيا، وحثّ الدول الأجنبية ومن بينها الولايات المتحدة على احترام ذلك.

وقال قنج في تصريح صحفي أمس: «نحث الولايات المتحدة على عدم اتخاذ أي إجراءات تتحدى السيادة والأمن الصينيين».

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