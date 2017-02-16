المشهد اليمني الأول| فيديوهات

شهدت مديرية بني الحارث في العاصمة صنعاء تخرج دفعة قتالية جديدة ضمن المرحلة الثانية من حملة “أشداء على الكفار” قدمت المديرية فيه قافلة من المقاتلين الذين سيتوجهون إلى الجبهات بصحبة قافلة مالية وعينية كتأكيد على الاستمرار في النفير والوفاء لدماء الشهداء.