شهدت مديرية بني الحارث في العاصمة صنعاء تخرج دفعة قتالية جديدة ضمن المرحلة الثانية من حملة “أشداء على الكفار” قدمت المديرية فيه قافلة من المقاتلين الذين سيتوجهون إلى الجبهات بصحبة قافلة مالية وعينية كتأكيد على الاستمرار في النفير والوفاء لدماء الشهداء.
وشهد المهرجان الختامي عروضا عسكرية للدفعة القتالية المتخرجة، وشدد على ضرورة الاستمرار في النفير، ورفع حالة الجهوزية ومواكبة مختلف التطورات الميدانية كوفاء لدماء الشهداء وسط تأكيد الحاضرين بأن الشعب اليمني لن يمل ولن يكل ولو بعد مئات السنين.
وخلال المهرجان قدمت مديرية بني الحارث قافلة مالية دعما وإسناداً لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مختلف الجبهات.