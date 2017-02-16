المشهد اليمني الأول| فيديوهات

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على خمسة عناصر من خلايا إجرامية تعمل لصالح العدوان في مناطق حرض وعبس في محافظة حجة.

الخلية التي كشفتها الأجهزة الأمنية كانت تقوم بمهام لصالح العدوان بعد تجنيدها من قبل قيادات في تابعة لحزب الاصلاح وفقاً لإعترافتهم.