الرئيسية الأخبار المحلية شاهد إعترافات خطيرة لخمسة من عناصر خلايا حزب الإصلاح الإجرامية في عبس... الأخبار المحلية شاهد إعترافات خطيرة لخمسة من عناصر خلايا حزب الإصلاح الإجرامية في عبس حجة بواسطة محرر المشهد - 16/02/2017 320 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على خمسة عناصر من خلايا إجرامية تعمل لصالح العدوان في مناطق حرض وعبس في محافظة حجة. الخلية التي كشفتها الأجهزة الأمنية كانت تقوم بمهام لصالح العدوان بعد تجنيدها من قبل قيادات في تابعة لحزب الاصلاح وفقاً لإعترافتهم. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب سقوط ثلاثة شهداء في جريمة بشعة ترتكبها السعودية باستهداف سيارة مواطن في منطقة ذويب صعدة شاهد الأطماع الأمريكية والإسرائيلية في السيطرة على مضيق باب المندب شاهد ماذا فعل أبناء بني بهلول في صنعاء لإغضاب محمد بن سلمان لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد