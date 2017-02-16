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المشهد اليمني الأول| فيديوهات

قدم أبناء مديرية بني بهلول قافلة مالية لأبناء الجيش واللجان الشعبية ترافق ثلة من مقاتلي المديرية إلى جبهات المواجهة مع العدوان السعودي الأمريكي.

وأكد أبناء مديرية بني بهلول أن القافلة المقدمة لأبطال الجيش واللجان الشعبية ليست الأولى ولا الأخيرة، مؤكدين أنهم سيبذلون الغالي والنفيس.

وفي ذات السياق افتتحت مديرية بني بهلول معرض الشهداء لاستذكار بطولاتهم والتأكيد على صون عهودهم في مواجهة العدوان وإحراز النصر وصون الحرية.

وتضمنت فعاليات المعرض توزيع هدايا رمزية لأسر وذوي الشهداء تعبيرا عن امتنان المجتمع لعظيم ما قدموه.

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