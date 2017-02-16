المشهد اليمني الأول| فيديوهات

أحبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية عملية إرهابية باركها حزب الإصلاح في مواقعه الإخبارية، عملية إرهابية بسيارة مفخخة بالقرب من نادي الاحمدي في رداع بالبيضاء .

مصدر أمني أوضح، للمشهد اليمني الأول، أن الأجهزة الأمنية أطلقت النار على السيارة بعد الاشتباه بها وقبل وصولها إلى مقر نادي الأحمدي برداع ما أدى إلى انفجارها ومقتل الإرهابي الذي كان يقودها واستشهاد مواطن وإصابة اثنين اخرين بجراح .

وثمن المصدر اليقظة العالية للأجهزة الأمنية واللجان الشعبية الذين أحبطوا هذه العملية الإرهابية .

كما أهاب المصدر بالمواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في الإبلاغ عن اي عناصر مشبوهة من الذين يحاولون زعزعة الامن والاستقرار والسكينة العامة بهذه الاعمال التخريبية وخدمة أهداف العدوان السعودي الأمريكي.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن.

شاهد مصير عملية انتحارية في رداع بمحافظة البيضاء باركها حزب الإصلاح المتحالف مع القاعدة

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