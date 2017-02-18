المشهد اليمني الأول| خاص

تداعت ردود الأفعال الغاضبة في الشارع اليمني لإدانة مذبحة عزاء أرحب، التي أرتكبها الطيران السعودي الأمريكي مؤخراً .

حيث أصدر كلاً من المجلس السياسي لأنصار الله .. وزارة حقوق الإنسان .. القطاع النسائي لحزب الحرية التنموي .. تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان .. حزب الكرامة اليمني .. حركة طلائع شباب اليمني الثورية.. مجلس شباب أمانة العاصمة.. تنظيم التصحيح.. قيادة محافظة حجة.. محلي أمانة العاصمة.. منتدى اليمنيات .. اتحاد نساء اليمن بصنعاء .. الهيئة النسائية العامة .. منظمة مناصرون للحقوق والحريات.. القيادة القطرية لحزب البعث قطر اليمن.. قيادة محافظة عمران والسلطة المحلية.. منظمة أصوات حرة للإعلام المستقل.. منظمة خطوة من أجل إنسان.. قيادة محافظة صعدة.. مؤسسة يمانيات للمرأة والطفل.. السلطة المحلية بصنعاء.. اللجنة اللوطنية للمرأة.

بيانات شديدة اللهجة أدانوا بأشد العبارات فيها جرائم الحرب ومنها مجزرة أرحب داعين المنظمات والامم والمتحدة إلى توضيح مواقفهم من جرائم الإبادة، واكدوا على مشروعية الرد على استمرار الجرائم والحصار، ودعوا كل ابناء الشعب إلى التكاتف للأخذ بالثأر.

الأمر الذي تداعت له القبائل اليمنية لمواجهة هذا العدوان الباغي، حيث شرعت العديد من القبائل لتلبية داعي النكف وإرسال المقاتلين الأشداء إلى الجبهات للأخذ بالثأر .



وكانت قد أفادت مصادر محلية أن حصيلة الغارة التي استهدفت بقرية شراع بمديرية أرحب ارتفعت إلى 8 شهيدات بينهن طفل وعشرة جرحيات كذلك بينهن أطفال.

وهنا بعض الصور للمجزرة المروعة

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