المشهد اليمني الأول| فيديوهات

أكد مصدر محلي بمحافظة صنعاء إستشهاد ثمان نساء وطفل وإصابة عشر أخريات وكذلك طفل، في حصيلة أولية مرشحة للإرتفاع نتيجة الغارة التي شنها طيران العدوان السعودي الأمريك واستهدفت مجلس عزاء نساء بمديرية أرحب.

وأوضح المصدرأن طيران العدوان استهدف مجلس عزاء نساء في منزل المواطن محمد النكعي بمنطقة شراع بمديرية أرحب .. لافتا إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عملها في الإسعاف والإنقاذ.

وأدان المصدر إستمرار تحالف العدوان في إستهداف منازل المواطنين وإرتكاب أبشع المجازر بحق النساء والأطفال في إنتهاك سافر للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وأشارت مصادر محلية في العاصمة إلى أن الجريحات وُزعت على مستشفيات العاصمة صنعاء في حين تقدر الإصابات بإصابات خطيرة ومتوسطة.

وهنا صور للمجزرة المروعة التي أرتكبت بحق نساء أرحب

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات