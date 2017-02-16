المشهد اليمني الأول| جيزان ـ نجران
واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية استهداف تجمعات جنود الجيش السعودي وتجمعات أخرى لمرتزقته مخلفين قتلى وجرحى في صفوفهم بمنطقتي جيزان ونجران.
وقال مصدر عسكري أن عددا من الجنود السعوديين سقطوا بين قتيل وجريح، مساء اليوم الخميس، إثر استهداف مدفعية الجيش واللجان الشعبية أحد تجمعاتهم في موقع آل مقرن بجيزان.
وفي عملية مماثلة، ولكن بقصف صاروخي، قتل وأصيب عدد من مرتزقة الجيش السعودي عندما استهدف الجيش واللجان الشعبية تجمعهم قبالة منفذ الخضراء بمنطقة نجران.
وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات من الجيش واللجان الشعبية موقع رقابة المجازة بعسير وقاموا بتدميره في عملية شهدت مقتل عدد من الجنود السعوديين بينهم طاقم عربة من طراز همر تم تدميرها بصاروخ موجه.
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