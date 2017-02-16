المشهد اليمني الأول| جيزان ـ نجران

واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية استهداف تجمعات جنود الجيش السعودي وتجمعات أخرى لمرتزقته مخلفين قتلى وجرحى في صفوفهم بمنطقتي جيزان ونجران.