المشهد اليمني الأول| صنعاء

بعث وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة اليمنية صنعاء المهندس هشام شرف مساء الخميس، برسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيد زيد بن رعد الحسين، أعرب فيهما عن استنكاره وإدانته لإستمرار عدوان “عاصفة الحزم” الذي يقوده النظام السعودي على اليمن، على مرأى ومسمع من العالم، والذي يقترف فيه العديد من الجرائم بحق المدنيين العزل والتي كان آخرها الجريمة التي حدثت يوم الأربعاء الموافق 15فبراير 2017،

من خلال هجوم مزدوج على تجمع مدنيين بقرية شراع بمديرية أرحب /محافظة صنعاء، والتي تم فيها إستهداف مجلس عزاء نساء بغارة جوية تلتها غارة أخرى على المسعفين واعتبرهما حسب القانون الدولي “جريمة حرب”، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبا).

وطالب الوزير شرف من الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إدانة “هذه الأعمال الاجرامية بحق المدنيين العزل، والإضطلاع بمسوليتهما الدولية والإنسانية والعمل على سرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي، وتُبين مصدر ونوعية السلاح المستخدم فيها”.

وحذرت الرسالتان المجتمع الدولي من “خطورة ما يرتب له التحالف السعودي على خلفية الترويج لإعلان محافظة الحديدة وشريط الساحل الغربي للجمهورية اليمنية منطقة عسكرية”.

واشار بأن هذا الإعلان يحمل في مضامينه “إشارات، مفادها إنهم يرتبون لإرتكاب جرائم قتل وتشريد بحق المدنيين في تلك المنطقة، علاوة على التهديد المتكرر بإستهداف ميناء الحديدة الذي يُعد المنفذ الوحيد لدخول ما يزيد عن 70 بالمائة من المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن”.

وتطرق وزير خارجية حكومة صنعاء إلى مسار جهود السلام الرامية إلى وقف العدوان ورفع الحصار. مؤكداً أنها “لن تكتمل دون السير في مسارين متوازين (مسار التفاوض اليمني – السعودي) و(اليمني – اليمني).

وأكد “أن مسلسل العدوان والعنف وخلق بؤر للجماعات الإرهابية، سيدفع بالجمهورية اليمنية للرد المزلزل عليه الذي سيطال معظم الأراضي السعودية وبكل الوسائل المتاحة، عملاً بمبدأ حق الرد.

واختتم رسالتيه بالقول: “إن مثل هذا الوضع لن يوصل المنطقة إلى وضع سلام واستقرار ينشده الجميع”.

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