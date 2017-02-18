المشهد اليمني الأول| فيديوهات

نشيد: عالم الشهداء
أداء وألحان: فرقة أنصار الله
كلمات الشاعر: يوسف الفيشي
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