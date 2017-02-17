المشهد اليمني الأول | خاص

شهدت العاصمة صنعاء اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة إحياء للذكرى السنوية للشهيد تحت شعار ” وفاء لدماء الشهداء ” وللتنديد باستمرار العدوان ومجازره البشعة بحق أبناء الشعب اليمني.

ورفع المشاركون في المسيرة اللافتات والهتافات المناهضة للعدوان ومرتزقته واستنكارا للصمت الدولي إزاء ما يرتكبه من مجازر بشعة بحق الأبرياء وكذا المعبرة عن أهمية التذكير بعظمة ومكانة الشهداء عند الله تعالى وتضحياتهم التي قدموها في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي والدفاع عن الوطن واأمنه وإستقراره.

وأكد المشاركون أن تضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن، ستظل راسخة في قلوب وعقول أبناء الشعب اليمني وأن تلك التضحيات والبطولات ستصنع الحرية والعزة والكرامة للشعب اليمني وأن إحياء ذكرى أسبوع الشهيد محطة يستلهم الجميع من خلالها روح العطاء والإيثار والتضحية والشجاعة والثبات التي اختزلها الشهداء وعبروا عنها من خلال مواقفهم وثباتهم في مواجهة العدوان.

واعتبر المشاركون في المسيرة أن ما يتعرض له الوطن من عدوان غاشم وحصار جائر في ظل صمت أممي ودولي، يعتبر انتهاك سافر للقانون الدولي الذي يجرم الإعتداء على بلد وشعب ذات سيادة.

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