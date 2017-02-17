المشهد اليمني الأول| خاص

في صورة قل نظيرها في عالم الحروب، وزع الإعلام الحربي مشاهد مذهلة أثناء إقتحام وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية موقع العشة العسكري السعودي في نجران، متسببين بفرار الجيش السعودي.

وأوضحت اللقطات قيام أحد المجاهدين الأبطال بالتقدم بمفرده إلى الموقع، في لقطة مذهلة، وقيامه بإحراق طقم عسكري سعودي، في ظروف عسكرية معقدة وصعبة.

وقد شبه البعض تلك الهجمة بما حدث بمعركة ستالين جراد، وذلك القائد الروسي الذي ظل في مبنى لعدة أيام وقام بهزيمة وحدات ألمانية بمفرده مع بضعة مقاتلين متحصنين في المبنى، فيما ذهب آخرون بالقول أن ذلك المجاهد اليمني يستحق أن يكون محل قائد القوات الروسية الخاصة .

جدير بالذكر أن في اللقطات التي وزعها الإعلام الحربي أظهرت إستهداف طقم سعودي بصاروخ “متس” الروسي المضاد للدروع، فيما عزز جنود العدو بآلية مدرعة سعودية فتعرضت لكمين سحقها هي الأخرى .

ويعتبر الصاروخ متس مقذوف روسي موجه مضاد للدروع من الجيل الثاني، فيما الكورنيت يعتبر من الجيل الرابع، وصمم متس لهزيمة ودحر العربات المدرعة الحديثة والمستقبلية المجهزة بدروع تفاعلية متفجرة ERA ، بالإضافة للتحصينات والمخابئ، ويصل حتى مدى قتالي يتراوح بين 80-1500م، خلال معظم الشروط البيئية وظروف الطقس السيئ .

وهنا صور للعملية حصل عليها المشهد اليمني الأول، على أن ننشر لكم الفيديو كاملاً لحظة وصوله من الإعلام الحربي.

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