المشهد اليمني الأول| خاص

حذرت ألمانيا طيرانها من الإقلاع والهبوط في المطارات الجنوبية للمملكة العربية السعودية لتجنب المخاطر هناك، كونها منطقة عمليات عسكرية.
وذلك بعد وقت قصير من وصول البالستي اليمني متوسط المدى إلى مطار أبها الإقليمي في عسير .
ألمانيا تحذر طيرانها من الهبوط في المطارات الجنوبية للسعودية .. بعد وصول المبعوث البالستي اليمني الى مطار أبها في عسير
ألمانيا تحذر طيرانها من الهبوط في المطارات الجنوبية للسعودية .. بعد وصول المبعوث البالستي اليمني الى مطار أبها في عسير

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