الرئيسية الأخبار المحلية ألمانيا تحذر طيرانها من الهبوط في المطارات الجنوبية للسعودية .. بعد وصول... ألمانيا تحذر طيرانها من الهبوط في المطارات الجنوبية للسعودية .. بعد وصول المبعوث البالستي اليمني الى مطار أبها في عسير الأخبار المحلية ألمانيا تحذر طيرانها من الهبوط في المطارات الجنوبية للسعودية .. بعد وصول المبعوث البالستي اليمني إلى مطار أبها في عسير بواسطة اليمن - 18/02/2017 497 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| خاص حذرت ألمانيا طيرانها من الإقلاع والهبوط في المطارات الجنوبية للمملكة العربية السعودية لتجنب المخاطر هناك، كونها منطقة عمليات عسكرية. وذلك بعد وقت قصير من وصول البالستي اليمني متوسط المدى إلى مطار أبها الإقليمي في عسير . ألمانيا تحذر طيرانها من الهبوط في المطارات الجنوبية للسعودية .. بعد وصول المبعوث البالستي اليمني الى مطار أبها في عسير شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب مذبحة عزاء نساء أرحب .. ردود أفعال غاضبة لإغضاب بن سلمان وحدة القناصة بالمرصاد…. واليوم يرتفع رصيد إنجازاتها في جبهات ماوراء الحدود إستراتيجية إماراتية لتجنيد أبناء الصبيحة: سياسة تجويع بمناطق الصبيحة بلحج تجبر النازحين على التسول أو التجنيد لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد