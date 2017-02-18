المشهد اليمني الأول| متابعات
كشف موقع”هو وات واي” الكندي إن اول صفقة عسكرية سيمضيها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ستكون مع كل من السعودية والبحرين.
واوضح الموقع إنه من المقرّر ان يمنح ترامب موافقته لبيع السعودية صواريخ موجّهة بقيمة ٣٠٠ مليون دولار, وكذلك الموافقة على صفقة بقيمة ٣ مليار دولار لبيع البحرين مقاتلات من طراز أف ١٦.
وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما أوقف صفقة لبيع أسلحة للسعودية على خلفية ارتكابها لجرائم حرب في اليمن. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية رفعت في شهر حزيران من العام ٢٠١٦ حظرا فرضته على صادرات السلحة الى قوة دفاع البحرين متذرعة بتحقق تحسن ملموس على صعيد حقوق الإنسان في البحرين.
ولاقى القرارا الأمريكي إعتراضات واسعة من العديد من المنظمات الحقوقية التي اكدت على ان أوضاع حقوق الإنسان تدهورت بشكل كبير في البحرين وان السلطات لم تنفذ أيا من توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.
واعقب ذلك تقديم مشرعين امريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمشروع قرارا الى الكونغرس الأمريكي لحظر بيع السلحة الى البحرين قبل تنفيذها لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.
ويعتقد على نطاق واسع ان الإدارة الأمريكية الجديدة عقدت العزم على دعم الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة وهي بصدد تشكيل تحالف من هذه األنظمة مع اسرائيل للوقوف بوجه محور المقاومة.
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