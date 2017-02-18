المشهد اليمني الأول| فيديوهات

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء أمس الجمعة مسيرة حاشدة في باب اليمن بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد تحت عنوان ” مسيرة الوفاء لدماء الشهداء” .

وقد شهدت الفعالية التي تخللتها الهتافات والشعارات الحماسية، عدد من الفقرات، تضمنت قصيدة لشاعر الصمود نشوان الغولي، وكلمة للعلامة شمس الدين شرف الدين أمين عام رابطة علماء اليمن، و أنشودة لفرقة أنصار الله.

ومع ذكرى استشهاده، لم تخل الفعالية من حضور الشهيد لطف القحوم الذي ردد الحاضرون بعضا من زوامله واستحضروا ذكرى استشهاد.

بيان المسيرة الذي ألقاه حسين القاضي رئيس مؤسسة الشهداء رحب بدعوة السيد للجهات الحكومية بضرورة ترقيم الشهداء والاهتمام بأسرهم، وأكد على وقوف مؤسسة الشهداء مع أسر الشهداء..داعياً الحكومة إلى رعاية أسر الشهداء وتنفيذ مشاريع تخدمها عرفانا لها وتعزيزا للصمود.

وأكد بين مسيرة الوفاء لدماء الشهداء، على أهمية اللحمة والوقوف صفاً واحد في مواجهة العدوان احتراماً لدماء الشهداء وتقديرا لتضحياتهم.

كما أدان البيان جرائم العدوان التي كان آخرها ارتكابه لمجزرة في قرية شراع بأرحب داعياً المنظمات الدولية والمحلية للوقوف مع الشعب اليمني المظلوم وفك الحصار عنه.

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