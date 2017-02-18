المشهد اليمني الأول| صنعاء
أعلنت قبائل خولان الطيال أمس الجمعة استنكارها الشديد لمجزرة عزاء نساء أرحب، مرسلة كتائب من المقاتلين الأشداء إلى مختلف الجبهات لإسناد الجيش واللجان وردع العدوان.
جاء إرسال كتائب من المقاتلين الذين تخرجوا أمس خلال لقاء لقبائل خولان الطيال أكدت فيه القبائل على المضي في درب الشهداء ومواجهة العدوان بكل الطرق الممكنة.
رئيس اللجنة الثورية العليا حضر اللقاء، وأشاد بموقف قبائل خولان المشرف، مؤكدا أهمية وقوف الجميع بكل قوة لمواجهة العدوان وجرائمه المتكررة.
وأكد بيان قبائل خولان حضور القبيلة على الدوام في مواجهة الأعداء، مشددا على رفد معسكرات التدريب والجبهات بمزيد من الرجال المقاتلين بعتادهم والعدة.
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