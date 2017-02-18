المأزق الخليجي … وأمن الخليج

طالعتنا الانباء مؤخرا بالعديد من المعلومات حول دول الخليج ونشاطها الأمني والسياسي أولها كانت أوائل العام الميلادي بمعلومات تتحدث عن شراء دول الخليج لما قيمته 40 مليار دولار في العام الماضي من أمريكا وبريطانيا حيث إحتلت قطر المرتبة الأولى في حجم الإستيراد بقيمة 21 مليار دولار أغلبها طائرات F15.

في الزاوية الأخرى شيدت الإمارات قاعدة عسكرية في أريتيريا إنطلاقا من ميناء عصب , وقد بدأت تطوير القاعدة في عام 2015 كما سبق ذلك بناء قاعدة في ليبيا الحدودية مع مصر , مجهزة بدبابات لوكلير القتالية وطائرات ميراج 2000.

أما السعودية التي يشبهها البعض بالبوصلة التي تحرك دول مجلس التعاون الخليجي , فوقعت صفقة مع جيبوتي ( وهي الاخرى حدودية مع اليمن ) لبناء قاعدة عسكرة بحسب ماذكرت صحيفة الفيننشال تايمز البريطانية , وذكر فيها وزير الخارجية الجيبوتي أن السعودية وقعت إتفاق أمني مع حكومة بلادة العام الماضي أتبعتها باتفاق للتعاون القضائي ضمن الإستعدادات لإنشاء القاعدة .

كل هذه التفاصيل والمعلومات وترسانة الاخبار تقودنا للتساؤل : ماسر كل هذه التجهيرات العسكرية والأمنية التي تقدم عليها دول الخليج ؟ ومن أين لها كل تلك المبالغ لشراء كل ذلك العتاد؟ , مالخطر التي تخاف منة دول الخليج ,وهل تراهن على الرئيس الجديد للولايات المتحدة الامريكية ؟

من المؤكد أن السعودية ودول الخليج لا تجهز كل هذه العدة لمواجهة اليمنيين أو لفتح جبهات القتال مع اليمن لان ساحة اليمن باتت منتهية والحقائق تقول أن اليمنيين أثبتوا أنهم لايغلبون وأن الانتصار الحقيقي قد حققوه ولم يعد لدى السعودية أي رهان لتحقيق أي شئ على ارض الواقع واستمرارها أو دخولها في حرب أشد ضراوة مع اليمنيين لم يعد مجدي .

من ناحية أخرى لا أعتقد أنها على إستعداد لمواجهة جديدة في سوريا التي أصبحت قطبا لايمكن المساومة عليه خاصة بعدما حققة الجيش السوري من إنتصارات في جبهة حلب والتي أرضخت حتى الولايات المتحدة الامريكية وتركيا.

الواقع يقول أن السعودية ربما دخلت في مرحلة الدفاع عن النفس وليس الهجوم وهي تريد أن تصنع لها خط رجعة في مواجهة أي خطر، خاصة أن سياسات أمريكا تتذبذب بين ما يريده ترامب وماتريده المنظومة الامريكية ولايمكن أن ننسى أن الحزب الجمهوري لا تربطه علاقات ود وقبول مع السعودية وربما يحمل مفاجآت غير ساره للسعودية قريبا .

من زاوية أخرى من المستبعد أن تفكر بمواجهة عسكرية مع إيران والتي لا يمكن أي من الخمس الدول العظمى أن تدخل في مواجهة عسكرية معها , وارتأت أن عقد إتفاق نووي هو الأفضل مستفيدة من تجربة الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا في الحرب على العراق والذي مازال تقرير تشيلكوت يتحدث بخجل وإستحياء عن الجرائم التي أرتكبت والفشل الذي حققته تلك الحرب .

الجيل الجديد من مراهقي السعودية ودول الخليج يتخبط ولاجدال في ذلك , وربما كان شباب ثورات الربيع العربي أكثر وعيا من مراهقي السلطة في الخليج , ليس فقط في السعودية بل حتى في الإمارات وقطر الذين فقدوا حكامهم المنقلبين على آبائهم وزجوا بأبنائهم في معترك لايفهموه ولايدركون خطورته .

وهنا نقول :

قد يكون الخليج العربي مقدم على خيارين :

إما مواجهة حقيقية مع مصر التي تعد قطبا مهما في الساحة العربية, وحقيقة تاريخية تقول أن كل من مصر وتركيا وإيران لديها جذور غائصة في الارض بهذه المنطقة ولديها حضارات راسخة ومجتمعاتها أنتجت ثقافات لها تأثير .

فقدت السعودية علاقاتها مع إيران بشكل أو بآخر ومن المستبعد أن تنجح أي وساطات لتقارب بين الدولتين على الرغم من محاولات الكويت الاخيرة .

تركيا اليوم مدت يدها لمن يمكن أن ينقذها من المستنقع الذي زجت نفسها فيه وهي اليوم تحاول أن تحافظ على ماتبقى منها .

أما مصر فهي القوة التي يجب أن تلعب دورا حقيقيا في المنطقة وقد شاهدنا مؤخرا الجزر بين الدولتين بعيدا عن اي مد , ومصر هي القوة التي من الممكن ان تواجه السعودية في حال تطلب الوضع مع العلم ان مصر ليست بصدد ذلك , لكن لديها من القدرة السياسية والعسكرية للقيام بذلك واكثر .

الخيار الاخر ان الخليج يحضر كل ذلك ليرهن مستقبله السياسي وتحديدا السعودية التي وصفها ترامب مؤخرا بأنها البقره الحلوب , وفي حال قامت الولايات المتحدة بابتزازها أكثر ستكون جاهزة , وظهر ذلك مؤخرا من خلال قانون جاستا , بالتالي قد تضطر السعودية لتسليم كل تلك المعدات وقواعدها العسكرية وأسلحتها (مجانا) , مقابل أن ترضى الولايات المتحدة عنها وعن حلفائها .

مازالت اليد ممدودة للسعودية وقد دعيت ومازالت مدعوة للدخول في التحالفات الجديدة قبل فوات الأوان .

الخليج عموما والسعودية خصوصا في مأزق ولن ينقذها الا أن تعترف أنها فشلت في كل الملفات وخاصة الملف اليمني كي تستطيع أن تحافظ على ماتبقى منها .

ــ سارة المقطري

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